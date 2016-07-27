Киев, 27 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Крестный ход в Киеве и молебен за мир на Украине на Владимирской горке завершились без крупных инцидентов. В настоящий момент участники хода находятся в Киево-Печерской Лавре, где состоится всенощная служба, передает корреспондент ИА REGNUM.

npu.gov.ua Участники крестного хода в Киеве

Что касается мелких нарушений — известно, что правоохранители не допустили к участию в крестном ходе УПЦ нескольких молодых девушек, которые были одеты в футболки с изображением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «в адском огне». Полицейские попросили девушек покинуть территорию проведения празднования, чтобы избежать провокаций. Девушки подчинились просьбе.

Украинская организация «ОЗОН», осуществляющая мониторинг мирных собраний и судебных процессов сообщила, что правоохранители задержали двоих человек. «Мониторы ОЗОН сообщают о двух задержанных на рамках (ул.Трехсвятительская — у Михайловского собора). Полиция увезла задержанных с места событий», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе отметила, что серьезных нарушений в ходе крестного хода не было. Она не подтвердила информацию о том, что у кого-то из участников крестного хода изъяли холодное оружие.

Кроме того, пресс-служба президента Украины сообщает, что завтра Петр Порошенко примет участие в официальных мероприятиях по случаю «Дня крещения Киевской Руси — Украины».