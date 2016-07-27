Душанбе, 27 июля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Порядка 4 млрд киловатт-часов электроэнергии в год Таджикистан теряет из-за холостого сброса воды мимо агрегатов крупных ГЭС страны, сообщил журналистам министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

Шухрат Саъдиев Нурекская ГЭС. Таджикистан

По его словам, в год в стране в среднем производится 16,5 миллиардов киловатт-часов, а зимний дефицит составляет 2,5 миллиардов киловатт-часов, и отказаться от холостых сбросов позволит реализация проекта CASA-1000.

В то же время Усмонали Усмонзода говорит о том, что Таджикистан вынужден отказать в экспорте электроэнергии Киргизии.

6 июля киргизский вице-премьер-министр Олег Панкратов поручил распредкомпаниям начать переговоры с таджикской стороной по поставке электроэнергии, обосновывая предложение тем, что передача таджикской электроэнергии в летний сезон с последующим возвратом в другие периоды позволит Киргизии наполнить Токтогульское водохранилище, а Таджикистану снизить холостые сбросы.

Однако глава минэнерго Таджикистана говорит, что из-за возросших потребностей промышленных предприятий граничащей с Киргизией Согдийской области, таджикская сторона не в состоянии обеспечить поставки запрошенного соседями необходимого количества энергии.

«Действительно мы отказались реализовать электричество Кыргызстану, так как они запросили большой объем примерно в 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Но, в нынешних условиях наш северный регион также нуждается в большем объеме электроэнергии. В этом регионе большое количество предприятий функционируют круглосуточно и с большими мощностями. Сейчас мы можем поставлять примерно 50−60 мегаватт электроэнергии», — сообщил Усмонзода.

Тем не менее он говорит о том, что в 2016 году выросли поставки электричества за рубеж.

«Сейчас поворачиваемся в сторону афганского рынка. Объем поставок электроэнергии в Афганистан уже достиг отметки в 638 миллионов киловатт-часов», — пояснил министр энергетики.

Отметим, что реализация проекта CASA-1000, на который так надеются таджикские власти, был запущен 12 мая 2016 года. Проект предусматривает строительство системы ЛЭП для передачи сезонных излишков произведенной в Киргизии и Таджикистане электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Однако относительно необходимости проекта возникает все больше вопросов и споров. Так, Афганистан отказался от покупки электричества в рамках проекта, оставляя за собой роль лишь транзитера, а в министерстве планирования, реформ и развития Пакистана утверждают, что «с изменением политического климата и отменой санкций в отношении Ирана данный проект теряет смысл». Кроме того, не может не вызывать вопросов то, какую электроэнергию будет экспортировать Киргизия, которая в условиях маловодья вынуждена просить ее поставок у соседей, в том числе Таджикистана, который как раз в этом ему отказал.