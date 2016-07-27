Рига, 27 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Великобритания, как партнер Латвии в оборонной сфере, будет стоять с ней «плечом к плечу», заявил сегодня, 27 июля, на полигоне в Адажи (Латвия) руководитель посольства Великобритании в Латвии Тим Колли, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Надёжные британские партнёры

Колли также затронул и вопрос «Brexit», пояснив, что это не означает, что Великобритания покидает Европу — НАТО остается приоритетом Великобритании в сфере безопасности.

По его словам, Великобритания и другие страны-члены НАТО на саммите в Варшаве дали серьезные обещания по поддержанию безопасности и кибербезопасности, добавив, что Великобритания взяла на себя руководство одним из самых многонациональных батальонов в странах Прибалтики.

В свою очередь министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, сегодня, 27 июля, заявил, что масштабные проекты в военной сфере реализуются поэтапно, однако их необходимо осуществлять очень точно. Он пояснил, что в настоящее время идет подготовка и обучение солдат и это будет долгим процессом, поскольку надо подготовить многих специалистов, в том числе механиков, водителей и командиров.

А исполняющий обязанности главнокомандующего Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный добавил, что латвийские военнослужащие очень гордятся новыми бронетранспортерами и хотят учиться. «Это первый этап поставки и является лишь началом процесса механизации сухопутных вооруженных сил», — сказал Могильный.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2014 года был подписан межправительственный договор, предусматривающий закупку 123 находящихся в пользовании вооруженных сил Великобритании бронетранспортеров для нужд пехотных бригад сухопутных сил Латвии. Поставки бронетехники будут осуществляться поэтапно вплоть до 2020 года.

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