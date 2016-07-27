Донецк, 27 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года исполняется два года со дня подписания первого решения Контактной группы по урегулированию в Донбассе — Минского протокола. За это время Украина саботировала выполнение взятых на себя обязательств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Как сообщает 27 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Единственное, что сделала Украина за два года — так это доказала нам, что мир ей совсем не нужен. Из 13 пунктов Комплекса мер полностью выполненным оказался лишь тот, что предполагал создание рабочих групп для согласования и выполнения всего документа. А в остальном — не прекращаются обстрелы мирных городов республики, провокации и боестолкновения на линии соприкосновения. Все это говорит о том, что украинское вооружение не было полностью отведено, как того требуют Комплекс мер и ряд соглашений по безопасности. Из-за отсутствия Закона об амнистии мы и близко не подошли к обмену по формуле «всех на всех», — считает Пушилин.

Он обвинил Киев в нежелании восстанавливать работу украинской банковской системы и отсутствии договоренностей по другим важным вопросам.

«На территории республик действуют и беспрепятственно ведут свою деятельность представительства самых разных гуманитарных миссий и организаций, в то время как Украина не допустила Подкомитет ООН по предотвращению пыток в места лишения свободы и содержания пленных. Восстановление работы банковской системы для возобновления пенсионных выплат так и не состоялось. Техническая часть, которую на себя брали страны-гаранты, не реализована. Более того, ситуация с выплатами пенсий и отношением к пенсионерам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, ухудшается с каждым днем. Сегодня пенсионер ради получения заработанной собственным трудом и здоровьем пенсии должен часами стоять на пропускных пунктах и в очередях, терпеть унижение украинских силовиков и чиновников, проходить проверку на благонадежность. Все это ради тех крох, которые Украина соизволит выплатить», — рассказал политик.

По словам Пушилина, Украина должна отменить «АТО» перед проведением местных выборов в ДНР и ЛНР.

«Ни один из законов о местных выборах, об особом статусе, об амнистии, о внесении изменений в Конституцию Украины не был согласован участниками переговоров. Об отсутствии у украинского правительства мирных стремлений говорит отказ от отмены так называемой антитеррористической операции. Международные нормы права не предполагают проведения выборов в режиме «АТО». И только Украина считает нормальным проведение свободного волеизъявления под дулами автоматов», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава ДНР Александр Захарченко перенес дату местных выборов с 24 июля на 6 ноября 2016 года. При этом никаких конкретных договоренностей по поводу выборов на сегодня действительно нет.