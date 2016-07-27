Берлин, 27 июля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Союз Евро-турецких демократов (UETD) зарегистрировал на 31 июля демонстрацию в Кёлне на тему «Военный путч в Турции», передает Spiegel. Полиция и политики обеспокоены, что протест может перерасти в эскалацию. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Ханнелоре Крафт призвала сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к осторожности.

tccb.gov.tr Германо-турецкая дружба. 2015

«Не переносите свой внутриполитический конфликт Турции на вторую родину Северный Рейн-Вестфалия, в ваши семьи, в круги друзей и также в ваши сердца», — говорит член СДПГ в видеообращении к немцам турецкого происхождения. У каждого есть право демонстрировать за свои убеждения, считает Крафт. «Но, пожалуйста, оставайтесь рассудительными и, прежде всего, мирными. Т.к. мы ни в коем случаем не допустим дискриминацию, ненависть и жестокость», — добавила она.

UETD, поддерживающий эрдогановскую Партию справедливости и развития, планирует вывести на улицы до 15 тысяч сторонников. Из-за растущего напряжения в отношениях Турции и Германии немецкая полиция готовится развернуть большой личный состав в Кёлне.

Правящие партии Германии — ХДС и ХСС — жестко раскритиковали запланированный митинг. «Турецкой внутренней политике нечего делать на немецкой земле», — заявил Spiegel генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер.