Великий Новгород, 27 июля, 2016, 18:00 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Ливневая канализация

«Сильнейший дождь показал, что в городе необходимо срочно решать вопрос с ливневой канализацией», — заявили сегодня, 27 июля, в администрации Великого Новгорода, комментируя ликвидацию последствий сильного ливня, обрушившегося ночью на город. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра города Юрия Бобрышева, власти контролируют ситуацию.

При среднемесячной норме осадков 71 мм за ночь выпало 33 мм осадков, то есть 46% месячной нормы. Специалисты муниципального предприятия «Новгородский водоканал», по словам его директора Сергей Золотарева, начиная с полуночи занимались откачкой ливневых вод из подвалов многоквартирных домов и социальных учреждений. Подтопленными оказались областная больница, ряд детских садов и школ. «О напряжённости сложившейся во время сильнейшего дождя ситуации говорит тот факт, что если обычно районная насосная станция перекачивает в час 3,5 тысячи кубометров воды, то этой ночью этот объём достиг 8 тысяч кубометров в час, и эти объёмы сохранялись в течение дня», — сообщили в пресс-службе мэра.

Власти города намерены срочно решать вопрос с ливневой канализацией. Администрацией Великого Новгорода подготовлен проект постановления о передаче на обслуживание МУП «Новгородский водоканал» около 140 км межквартальных и внутриквартальных сетей ливневой канализации, прорабатываютя вопросы о закупке специализированной техники для её обслуживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема ливнёвки возникает в Великом Новгороде регулярно после обильных осадков. В 2014 году мэрией называлась сумма в 3,3 млрд рублей, необходимых для решения проблемы. Отмечалось, что магистральные коллекторы, входящие в систему ливневой канализации города, находятся в собственности ОАО «Ремстройдор», их протяженность составляет порядка 86 км. При этом внутриквартальные сети являются бесхозяйными. Кроме того, 80% дождевых сетей требуют капитального ремонта.