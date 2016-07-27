Москва, 27 июля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Российская Федерация считает долг Украины в $3 млрд государственным, и отказ от его выплаты приводит к соответствующим последствиям для финансовых обязательств Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 27 июля, прокомментировал ситуацию с долгом Украины перед РФ в $3 млрд.

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«Россия последовательно артикулирует свою позицию. Мы считаем это суверенным долгом, государственным долгом с соответствующими последствиями для финансовых обязательств Украины», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва будет защищать свои интересы в международных судах, в том случае, если Киев откажется выплачивать долг. При этом Песков затруднился сказать, когда конкретно и какие именно шаги будет предпринимать Москва для выбивания украинского долга.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк ранее заявил, что Киев считает долг перед Россией в $3 млрд «политическим», так как Москва якобы заставила украинские власти взять эти деньги. Нынешние украинские власти не собираются долг возвращать и будут выяснять отношения с Россией в Высоком суде Лондона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот долг Украина взяла ещё в 2013 году при президенте Викторе Януковиче. Киев тогда выпустил евробонды на сумму $3 млрд под 5% годовых, а Москва их выкупила. Срок погашения евробондов истек в декабре 2015 года, но Украина деньги так и не вернула.