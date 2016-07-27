Барнаул, 27 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Лето в Барнауле выдалось жарким, но дождливым. Невероятно большое количество осадков в краевом центре выпало за две последние недели и доставило немало неудобств горожанам. В соцсетях появились многочисленные фото затопленных автомобилей. Сегодня, 27 июля, городская мэрия дала разъяснения, почему улицы во время сильного дождя становятся реками.

фрагмент фотографий из группы «Барнаул 22» в соцсети ОК Потоп на дорогах Барнаула

«В последний месяц нормы выпадающих осадков колоссально превышены. Когда за час-полтора ливневого дождя выпадает недельная, полумесячная норма осадков, конечно, «ливневки» не справляются с такими объемами воды. Наиболее проблемные участки в городе: улицы Антона Петрова, Попова, Советской Армии, развязка ул. Малахова/Павловский тракт, проспекты Красноармейский, Ленина (в районе ул. Аносова). При выпадении большого объема осадков одномоментно вода не успевает сразу уходить, но в течение получаса-часа после прохождения пика ливня скопление осадков принимается канализацией», — заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

В мэрии Барнаула сообщили также, что общая протяженность ливневой канализации в городе составляет 119,7 км, что обеспечивает потребность на 40%. Основная часть системы водоотведения построена в 60−70-е годы и имеет значительную степень износа. Полная замена сети ливневой канализации требует существенных финансовых средств.

«Отдельно систему ливневой канализации проложить невозможно, требуется комплексная работа: реконструкция дорог, установка водоотводных лотков, дождеприемников и другие работы», — заявил Антон Шеломенцев.

В рамках средств, выделенных по федеральной программе развития туризма на строительство объектов туристического кластера, 160 млн рублей пойдет на реконструкцию ливневой канализация в старой части города. Это позволит уже в этом году, по расчетам чиновников, заменить 900 метров сети по пр-кту Ленина, ул. Льва Толстого, в следующем году — реконструировать ливневки по улицам Мало-Тобольской, Пушкина, Гоголя, пр-кта Красноармейского.

«При реконструкции дорог в рамках инвестиционных программ по возможности в комплексе работ мы предусматриваем и строительство ливневых канализаций. Например, по ул. Пионеров, реконструированной в прошлом году, ул. Кутузова и других», — пояснил Антон Шеломенцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неприятности, связанные с проливными дождями, испытывают многие территории Алтайского края. Так, недалеко от Павловска участок дороги регионального значения на прошлой неделе размыло так, что пришлось на несколько дней перекрывать движение.

У жителей села Батурово (Шелаболихинский район) град и сильный ливень уничтожил урожай, пострадал и домашний скот. Анатоличфная ситуация имела место быть в Шипуновском и ряде других районов.