В Барнауле после ливня затопило автомобили
Барнаул, 27 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Лето в Барнауле выдалось жарким, но дождливым. Невероятно большое количество осадков в краевом центре выпало за две последние недели и доставило немало неудобств горожанам. В соцсетях появились многочисленные фото затопленных автомобилей. Сегодня, 27 июля, городская мэрия дала разъяснения, почему улицы во время сильного дождя становятся реками.
«В последний месяц нормы выпадающих осадков колоссально превышены. Когда за час-полтора ливневого дождя выпадает недельная, полумесячная норма осадков, конечно, «ливневки» не справляются с такими объемами воды. Наиболее проблемные участки в городе: улицы Антона Петрова, Попова, Советской Армии, развязка ул. Малахова/Павловский тракт, проспекты Красноармейский, Ленина (в районе ул. Аносова). При выпадении большого объема осадков одномоментно вода не успевает сразу уходить, но в течение получаса-часа после прохождения пика ливня скопление осадков принимается канализацией», — заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.
В мэрии Барнаула сообщили также, что общая протяженность ливневой канализации в городе составляет 119,7 км, что обеспечивает потребность на 40%. Основная часть системы водоотведения построена в 60−70-е годы и имеет значительную степень износа. Полная замена сети ливневой канализации требует существенных финансовых средств.
«Отдельно систему ливневой канализации проложить невозможно, требуется комплексная работа: реконструкция дорог, установка водоотводных лотков, дождеприемников и другие работы», — заявил Антон Шеломенцев.
В рамках средств, выделенных по федеральной программе развития туризма на строительство объектов туристического кластера, 160 млн рублей пойдет на реконструкцию ливневой канализация в старой части города. Это позволит уже в этом году, по расчетам чиновников, заменить 900 метров сети по пр-кту Ленина, ул. Льва Толстого, в следующем году — реконструировать ливневки по улицам Мало-Тобольской, Пушкина, Гоголя, пр-кта Красноармейского.
«При реконструкции дорог в рамках инвестиционных программ по возможности в комплексе работ мы предусматриваем и строительство ливневых канализаций. Например, по ул. Пионеров, реконструированной в прошлом году, ул. Кутузова и других», — пояснил Антон Шеломенцев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, неприятности, связанные с проливными дождями, испытывают многие территории Алтайского края. Так, недалеко от Павловска участок дороги регионального значения на прошлой неделе размыло так, что пришлось на несколько дней перекрывать движение.
У жителей села Батурово (Шелаболихинский район) град и сильный ливень уничтожил урожай, пострадал и домашний скот. Анатоличфная ситуация имела место быть в Шипуновском и ряде других районов.