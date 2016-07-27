Бишкек, 27 июля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку министра культуры, информации и туризма Алтынбека Максутова и подписал указ о его освобождении от занимаемой должности. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

minculture.gov.kg Бывший министр Алтынбек Максутов (справа)

Также стало известно, что исполнение обязанностей главы этого министерства возложено на заместителя министра культуры Тугелбая Казакова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, пишет пресс-служба Кабинета министров Киргизии.

Отметим, что на должность заместителя министра культуры, информации и туризма композитор Тугелбай Казаков также был назначен сегодня, 27 июля.

ИА REGNUM напоминает, что Максутов Алтынбек Аскарович занимал пост министра культуры, информации и туризма Киргизской Республики, начиная с 2014 года. До вступления в должность главы Минкультуры он исполнял обязанности режиссера-постановщика Бишкекского городского драматического театра и режиссера Киргизской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова.