Москва, 27 июля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Подписи под документом поставили заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и заместитель министра — руководитель управления внешнеэкономических связей Министерства финансов Народной Республики Бангладеш Мухамад Меджбахуддин. Как отметил Владимир Савушкин, старший вице-президент Группы компаний ASE (компания Росатома, которая будет реализовывать проект строительства первой бенгальской атомной станции): «Теперь для реализации проекта сооружения АЭС «Руппур» созданы и финансовые и юридические основы. Подписание МПС о выделении государственного кредита РФ открывает для нас как генподрядчика дорогу для начала основного этапа сооружения АЭС».

ru.wikipedia.org Главный офис «Росатома» в Москве

«Соглашение о выдаче госкредита на строительство первой атомной станции в Республике Бангладеш фактически означает, что создана основа для реализации этого крупного проекта, — считает эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. — Поскольку осуществлять этот проект будут российские компании, речь идет о значительных объемах инвестиций в отечественное промпроизводство. В частности, все оборудование длительного цикла изготовления, проектные и изыскательские работы — весь цикл высокотехнологичного оборудования и услуг в рамках этого проекта — будет производиться на отечественных предприятиях. При этом вложения в российскую экономику не закончатся на этапе сдачи в эксплуатацию — Россия будет поставлять ядерное топливо, оказывать услуги по сервису и ремонту атомной станции».

«Более сотни российских компаний смогут принять участие в сооружении АЭС «Руппур», и это касается не только атомной промышленности, но и смежных отраслей, — пояснил эксперт. — Не стоит забывать и о налогах, которые поступят от реализации заказов в рамках проекта в бюджеты разных уровней. На этом примере мы видим, что долгосрочная стратегия Росатома по увеличению портфеля зарубежных заказов способствует сохранению загруженности российских предприятий и поддержанию национальной экономики».

«Потенциал развития Бангладеш позволяет делать такие крупные ставки, — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, — страна входит в группу одиннадцати государств, которые, по мнению Goldman Sachs, в скором времени с высокой вероятностью превратят свои национальные экономики в крупнейшие локомотивы международной системы экономических отношений XXI века. Сейчас Бангладеш стоит после Индии и Пакистана по развитию экономики. И крупнейшие финансовые организации мира готовы вкладываться в его дальнейшее развитие. Например, в 2015 году Азиатский банк развития предоставил стране кредит в $505 млн на развитие железных дорог, а Япония — $1,1 млрд для развития инфраструктурных и инвестиционных проектов в стране. Три года назад Бангладеш уже получила от России крупнейший в своей истории оружейный кредит на сумму в $1 млрд долларов».

«Если говорить о выгодах для российской экономики, то, во-первых, строительство и эксплуатация АЭС пополнят федеральный бюджет РФ на $ 8,4 млрд. в долгосрочной перспективе. Во-вторых, увеличится экспорт российских технологий, занятость предприятий и сотрудников. В-третьих, успешная реализация проекта привлечет к ГК «Росатом» других зарубежных клиентов, — подчеркнул он. — Ситуация, когда Россия строит в других странах АЭС в кредит — довольно распространенная. Подобные истории происходят, например, в Турции, Вьетнаме, Египте. Можно подумать, что дохода России они не приносят, но это не так. Нужно понимать, что строительство АЭС — долгосрочный проект и ожидать от него крупной прибыли в ближайшие годы не приходится: реализация проекта строительства АЭС занимает обычно 7—8 лет».

«Кредит выдан на очень льготных условиях: тут и невысокая ставка, и grace period до 2027 г. , — уверен начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — В обмен Россия гарантирует новые заказы для российской атомной промышленности, загрузку мощностей и обеспечение рабочих мест. Таким образом, технически ставка по кредиту может быть увеличена на налоговые доходы бюджета, что приблизит ее к рыночным уровням».

Сооружение АЭС «Руппур» осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш, подписанным в ноябре 2011 года.

25 декабря 2015 года Группа компаний ASE подписала генеральный контракт на сооружение атомной электростанции «Руппур» в составе двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР электрической мощностью 1200 МВт каждый. Площадка АЭС расположена в 160 км от столицы Бангладеш города Дакки, на восточном берегу реки Ганг.