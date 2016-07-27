Варшава, 27 июля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. МВД Польши усилило меры безопасности в связи с встречей Папы Римского Франциска с тысячами молодых людей, приехавших в Краков со всего мира, передает ABC News.

pixabay.com Папа Римский Франциск

За безопасностью понтифика будут следить 39 тысяч полицейских и сотрудников безопасности. Меры предосторожности были приняты после инцидента с убийством католического священника во Франции.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак сообщил о чрезвычайных мерах за три часа до прибытия Франциска в город Краков, где проходит Всемирный день молодежи.

«Мы отправили на польские улицы более 7500 офицеров, которые будут там обеспечивать безопасность каждый день на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и торговых центрах. …

Мы не упускаем из виду ни один сигнал, но Польша является очень безопасной страной», — заявил Блащак .

Напомним, 26 июля в коммуне Сент-Этьен-дю-Рувре (север Франция) двое мужчин ворвались в католическую церковь во время мессы и взяли в заложники пять человек. Злоумышленники убили 86-летнего священника и серьезно ранили одного из прихожан. При выходе из церкви их застрелили полицейские. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России структура «Исламское государство».