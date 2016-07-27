Ярославль, 27 июля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. С 1 августа в Ярославле увеличится плата за детский сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Теперь день пребывания ребенка в садике будет стоить 140 рублей (сейчас — 130). В 148 рублей обойдется группа с пребыванием более 12 часов, от 8 до 10,5 часов — 108 рублей. Кратковременное пребывание будет стоить от 68 до 97 рублей в день в зависимости от питания.

«Конечно, если учитывать уровень роста цен, то повышение родительской платы необходимо, чтобы уложиться в предъявляемые стандарты. Уже в течение последних лет мы наблюдаем, что кормить в садиках стали экономнее: раньше, например, фрукты деткам давали чуть ли не каждый день, теперь же редко.

А как выросли в цене овощи! В разы! С другой стороны — это тяжелая нагрузка на семейный бюджет, ведь семью дома тоже надо кормить. Для ярославцев, имеющих небольшой доход, повышение родительской платы — это весьма ощутимый расход. А если детей в семье несколько? У нас и так задолженность по родительской плате составляет более 40 миллионов рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.