Москва, 27 июля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, четырехкратная чемпионка мира, которая не поедет на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, расплакалась на встрече олимпийской сборной с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает телеканал RT.

kremlin.ru Елена Исинбаева на встрече в Кремле

Исинбаева была приглашена на встречу олимпийской сборной с Путиным, несмотря на то, что она не едет на Игры в Рио, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) её не пускает.

Выступая перед собравшимися, Исинбаева не смогла сдержать слез, но зал подбодрил её аплодисментами. «Мы сегодня столкнулись с беззаконием, несправедливостью тех людей, которые делают, что хотят», — сказала прыгунья с шестом.

Никакого шанса оправдать себя российским легким атлетам просто не дали, негодует Исинбаева. Она напомнила, что для кого-то эта Олимпиада была последняя.

Двукратная олимпийская чемпионка пожелала российской олимпийской сборной выступить так, чтобы «весь мир содрогнулся, и чтобы российский гимн не переставал звучал на соревнованиях в Рио». Исинбаева пожелала российским спортсменам быть сильными и посоветовала им не позволять на себя давить.