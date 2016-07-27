Тверь, 27 июля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Торжественное открытие реконструированного 15-километрового участка трассы М-10 в районе Торжка Тверской области состоится 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

ru.torange.biz Ремонт дороги

Работы по реконструкции трассы М-10 на территории Тверской области в настоящее время ведутся сразу на нескольких участков. Об этом говорилось 27 июля в правительстве региона на встрече исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени и начальника Управления автомобильной магистрали Москва — Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства Александра Мятиева.

«Мы внимательно следим за ходом работ на М-10 и считаем взаимодействие с организацией Упрдор «Россия» очень важным, поскольку жители области активно пользуются трассой, к ней примыкают многие областные и муниципальные дороги», — отметил глава региона.

Глава Упрдор «Россия» назвал объемы ремонта трассы М-10, запланированные на 2016 год, беспрецедентным. Так, на 2 августа запланировано открытие реконструированного 15-километрового участка трассы в районе Торжка. Александр Мятиев рассказал, что из трех полос движения сделано четыре с разделительным барьерным ограждением, освещением. Также на 231-м км реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

В этом же году планируется завершить и реконструкцию развязки на 179-м км, в районе памятника танку Т-34 на въезде в Тверь. Там будет организовано многоуровневое беспрепятственное движение в направлении обеих столиц, а также в сторону областного центра. Продолжаются работы на мигаловском мосту и дороге в обход Твери на 156−178 км трассы.

«Объездной участок будет иметь четыре развязки. Дорогу расширят от четырех до восьми полос. Это повысит пропускную способность и безопасность движения», — отметил Александр Мятиев.

Запланирован и уже начат ремонт других участков трассы М-10, проходящих по Тверской области. В целом на приведение в порядок федеральной сети дорог на территории региона из федерального бюджета выделено около 8,5 млрд рублей.