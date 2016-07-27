Минск, 27 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Вопрос безопасности не должен становиться камнем преткновения для решения политических вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил полпред президента РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам. Иначе, процесс урегулирования будет находиться в зависимости от тех, кто не желает Донбассу мира, отметил он.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Украинские войска в Донбассе

«Мы должны двигаться вперед, а не буксовать на месте. Для этого нам необходимо, в том числе, регламентировать и протоколировать работу подгрупп контактной группы, особенно политической подгруппы. Это важно для того, чтобы фиксировать достигнутые договоренности и не возвращаться к обсуждению вопросов снова и снова», — сказал Грызлов.

По его мнению, любое продвижение в вопросах безопасности должно сопровождаться продвижением в вопросах политического урегулирования. «Например, развели конфликтующие стороны в пунктах пропуска — согласовали текст закона об особом статусе в контактной группе и передали его Верховную раду, организовали посты СММ ОБСЕ в пунктах отвода тяжелой техники — приняли закон об амнистии и так далее», — рассуждает политик.

Решение социальных проблем, принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение амнистии и местных выборов, реализацияконституционной реформы, — причем в согласованном, а не одностороннем формате, остаются необходимым условием прочного мира, подчеркнул Грызлов.

Ситуация в зоне конфликта остается непростой, особую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи обстрелов населённых пунктов, в основном со стороны ВСУ, отметил полпред президента России. Так, начиная с 9 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует ощутимое увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Луганской области. В Донецкой области «горячими точками» остаются районы аэропорта, Горловки, Широкино и другие.