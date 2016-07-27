Минск, 27 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Председатель Совета министров Белоруссии Андрей Кобяков оценил качество собранных в постсоветской республике китайских автомобилей Geely. Как сообщает госинформагентство БелТА, 27 июля чиновник провёл тест-драйв одной из моделей китайской марки.

Martin Abegglen Сделано в Китае

«Достойная машина. Комфортная, просторная. Хорошо оснащена, что понятно, поскольку это автомобиль улучшенной комплектации. Хорошо бежит, мягко», — заявил Кобяков.

Председатель Совмина посетил презентационную площадку СЗАО «БелДжи» в Минской области и оценил шесть моделей китайской марки, крупноузловая сборка которых налажена в Белоруссии. «БелДжи» строит новый завод: проектная мощность на первом составит 60 тысяч машин в год, конвейер заработает в начале 2017 года — с него сойдут седан и два кроссовера.

«Это будут свежие модели, новинки на рынке. Благодаря этим моделям компания Geely вышла на первое место по продажам. Очередь на эти модели достигает 2−3 месяцев», — заявил главный технолог предприятия Павел Гурецкий.

Напомним, 6 мая Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два года белорусским предприятиям предстоит решить проблемы локализации сборочных производств иномарок, а также улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Он сообщил также, что белорусские предприятия за два года создадут полный комплект комплектующих для выпускаемых в Белоруссии автомобилей.

Также отметим, что Лукашенко неоднократно называл собранные под Борисовом китайские автомобили «белорусскими», причём столь отменного качества, что «Европа стонет от этого», однако сам предпочитает люксовые европейские марки. Чиновники Евросоюза — напротив, стараются демонстрировать скромность и патриотизм. Например, президент Франции Франсуа Олланд передвигается на Citroen DS5. Ещё одним отличием поведения европейских лидеров от правителей постсоветских образований является скромность: ни канцлер Германии, ни президент Франции не злоупотребляют кортежами, при их передвижении, как правило, не перекрывается движение простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии налажена «отвёрточная» сборка не только китайских, но также европейских марок. Чиновники постсоветской республики рассчитывали неплохо заработать на экспорте автомобилей в Россию и Казахстан, однако не смогли снискать доверия к плодам своих усилий даже в Белоруссии. Александр Лукашенко, Андрей Кобяков и даже провинциальные чиновники приобретают для себя люксовые иномарки зарубежной сборки, предпочитая продукцию германского автопрома. Совершенно иная ситуация во Франции, германии, США и других развитых странах, где чиновники личным примером, а не принуждениями или пафосными безответственными заявлениями демонстрируют поддержку отечественного автопрома.

Отметим, в сентябре 2016 года Александр Лукашенко посетит Китай, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В настоящее время самым масштабным из работающих китайско-белорусских проектов в промышленной сфере является сборка в постсоветской республике китайских автомобилей Geely. Ожидается, что ещё более масштабным, но специализирующимся на перевалке китайского транзита в Европу станет строящийся под Минском Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».