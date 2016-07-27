Немецкие правые хотят ограничить право на убежище для мусульман
Берлин, 27 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. После последних атак в Баварии заместитель председателя правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд добивается ограничения права на убежище для мусульман, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы не можем себе позволить из соображений безопасности допустить, чтобы еще больше мусульман бесконтрольно переселились в Германию. Поэтому право на убежище для мусульман должно срочно быть отменено до тех пор, пока все просители убежища, остановившиеся в Германии, не будут зарегистрированы, проверены, и их запросы не будут обработаны», — заявил Гауланд.
Правительство ФРГ ответило просьбу лидера АдГ. Представитель МВД сказал, что применение закона о предоставлении убежища в зависимости от религиозной принадлежности «просто несовместимо с нашим пониманием религиозной свободы».
Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.
В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.