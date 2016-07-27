Берлин, 27 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. После последних атак в Баварии заместитель председателя правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд добивается ограничения права на убежище для мусульман, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bwag Беженцы на пути в Германию. 2015

«Мы не можем себе позволить из соображений безопасности допустить, чтобы еще больше мусульман бесконтрольно переселились в Германию. Поэтому право на убежище для мусульман должно срочно быть отменено до тех пор, пока все просители убежища, остановившиеся в Германии, не будут зарегистрированы, проверены, и их запросы не будут обработаны», — заявил Гауланд.

Правительство ФРГ ответило просьбу лидера АдГ. Представитель МВД сказал, что применение закона о предоставлении убежища в зависимости от религиозной принадлежности «просто несовместимо с нашим пониманием религиозной свободы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.