Рига, 27 июля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги Нила Ушаков за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в социальных сетях, сообщает портал Mixnews.lv.

Торжество фашизма в Риге. 1941

«Центр государственного языка все-таки принял решение оштрафовать меня за то, что Рижская дума в социальных сетях (Facebook, Twitter и Instagram) общается на русском языке. Причем о штрафе я узнал не от самого Центра госязыка, а уже от журналистов», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Он также указал, что Закон о государственном языке при этом не регулирует язык общения самоуправления со своими жителями в зарубежных социальных сетях. Ушаков сказал, что решение Центра госязыка будет оспорено.

«Рижская дума продолжит как и раньше общаться со своими жителями в нынешнем режиме, то есть по меньше мере на трех языках — латышском, русском, английском. Центру госязыка хочется пожелать заниматься действительно тем, что у них получается — например, думать о том, как по-латышски называть «покемонов». Ни на что другое они все равно не способны», — написал мэр Риги.

Напомним, в феврале 2016 года Центр государственного языка потребовал объяснений от мэра Риги Нила Ушакова в связи с тем, что представители Рижской думы общаются с жителями столицы в социальной сети Facebook на русском языке.

Руководитель Рижского регионального отделения Центра государственного языка Виестур Разумовскис тогда указал, что самоуправление может предоставлять информацию на иностранном языке только в исключительных случаях. По словам Разумовскиса, в законе о государственном языке предусмотрено, что муниципальные учреждения предоставляют информацию только на государственном языке, кроме случаев, когда это связано с международным туризмом или международными мероприятиями, безопасностью, свободным оборотом товаров в ЕС, эпидемиями, правами и обязанностями заключенных-иностранцев, чрезвычайными ситуациями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

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