Москва, 27 июля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной России пообещал сделать все возможное, чтобы отстоять доброе имя российских спортсменов. Об этом российский лидер заявил сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами

Путин подчеркнул, что Россия не может согласиться с абсолютной дисквалификацией легкоатлетов и будет добиваться правды. По мнению российского лидера, ситуация со спортсменами из России вышла за рамки правового поля и здравого смысла.

«И здесь прямо нужно сказать, что недальновидные политиканы не оставляют в покое и спорт. Хотя, как раз спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия», — сказал президент России

Он напомнил, что многие атлеты пострадали незаслуженно, так как против них не были выдвинуты конкретные обвинения по допингу.

Путин подчеркнул, что по сути происходит дискредитация самих принципов равенства, справедливости, взаимного уважения, и спортсменов, не употреблявших допинг.

«По сути, это ревизия или попытка ревизии, во всяком случае, идей Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр», — отметил глава государства.

Также Путин приветствовал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять всю сборную России от Олимпийских игр. Он отметил, что МОК на стал вносить раскол в олимпийское движение, несмотря на открытое давление на него и соответствующий информационный фон.

По мнению Путина, отсутствие некоторых российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио заметно снизит накал борьбы и зрелищность соревнований.

На международном уровне необходимо разработать единые требования к допинг-контролю, считает Путин. Он заверил, что Россия привлечет к ответственности всех причастных к допинговым скандалам, невзирая на чины и заслуги.

«Вместе с тем рассчитываем, что такому же принципу открытости последуют все члены мировой олимпийской семьи. Скажу прямо, с проблемами допинга сталкиваются все страны. Однако складывается впечатление, что требования и контроль по отношению к атлетам из других стран разный», — сказал президент.

Складывается впечатление, что кто-то хочет делить спортсменов на чужих и своих, создавая неконкурентные преимущества, заключил президент Путин.