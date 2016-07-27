Якутск, 27 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Якутии разгорается скандал в сфере информатизации. Частные компании, предоставляющие интернет-услуги, жалуются в УФАС и региональные СМИ на то, что выигрывающие конкурсы по обеспечению интернетом населённых пунктов и госучреждений госкомпании предоставляют услуги низкого качества и по ценам выше рыночных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

picserver.org Территория Интернета

«Якутия.инфо» публикует мнение директора по развитию компании «Телеконика» Надежды Субурусской, которая считает, что населённые пункты Якутии подключают к интернету за бюджетные деньги в 2 раза дороже рыночных цен, имея при этом льготы.

«ГБУ «РЦИТ», которому поручено преодолевать цифровое неравенство в республике, тратит сегодня на подключение одного учреждения к своей спутниковой сети связи в северных улусах 280−330 тысяч рублей, в центральных улусах — 140−150 тысяч рублей из государственного бюджета, — рассказала директор «Телеконики». — Если это же учреждение закажет установку спутникового оборудования у частных предприятий, это обойдётся бюджету в северном улусе в 120 тысяч рублей, в центральном — в 70 тысяч рублей. А при проведении торгов цена может снизиться еще на 15−20%».

Надежда Субурусская также уверена, что за эти деньги подключенные к интернету сёла «не получают ни надёжности, ни качества», и помимо этого всё равно обращаются к частным компаниям за услугами техподдержки.

«Получается, что бюджет несёт двойные расходы на услуги связи — полагает директор по развитию компании «Телеконика». — Первый раз — когда оплачивает государственное задание для «РЦИТ». И второй раз — когда муниципальные организации, обслуживаемые «РЦИТ», из-за низкого качества его услуг вынуждены параллельно заключать договоры с другими провайдерами. В обоих случаях расходуются бюджетные деньги».

Кроме того, Минсвязи Якутии не поддерживает конкуренцию в сфере связи, а «развивает только свои подведомственные компании», считает Надежда Субурусская, в том числе навязывая их интернет-услуги школам и детским садам.

В комментариях к новости в региональном СМИ указывают на то, что представитель предоставляющей услуги связи частной компании ранее работала директором предшественника «РЦИТ» и замминстра связи. Кроме того, частные компании всё равно не поехали бы в отдалённые сёла подключать интернет, полагают некоторые жители Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в УФАС Якутии пожаловался директор компании «Экспресс сеть» Григорий Васильев. Он указывал представителям антимонопольной службы на то, что прошедший через сайт госзакупок конкурс на обеспечение инфраструктуры для подключения к интернету 148 сёл Якутии был заточен под ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания».