Рига, 27 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Покупки в Великобритании 123 бронетранспортеров, капитальный ремонт, модернизация и обслуживание, обойдется латвийским налогоплательщикам в 249,5 млн евро — один бронетранспортер будет стоить 871 000 евро, сообщает LETA.

en.wikipedia.org Бронетранспортёр Spartan

В настоящий момент в распоряжении латвийской армии имеется десять боевых разведывательных машин Scimitar и десять бронетранспортеров Spartan. В ближайшие дни Латвия должна получить еще четыре боевые машины.

Как заявил представитель Национальных вооруженных сил Латвии майор Улдис Гутманис, бронетехника в первую очередь необходима для обороны против военной техники нападающей стороны.

Напомним, договор с британской стороной о закупке техники был подписан еще в сентябре 2014 году. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

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