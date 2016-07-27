Астана, 27 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Общее количество уголовных дел в отношении военнослужащих сократилось, но при этом выросло число нарушений правил несения спецслужб. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил судья военного суда Владимир Рычков в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Vmenkov На границе Казахстана

«За прошедшие полгода статистика говорит о снижении уголовных дел поступивших из военнослужащих гарнизонов. В прошлом году за 6 месяцев в суд поступило 154 дела, по которым был осужден 171 военнослужащий, а в этом году всего 121 дело и 101 осужденный (…). Уголовные дела заводятся в основном по воинским дисциплинам, сейчас очень много нарушений правил несения специальных служб — караульной, пограничной, особенно пограничной службы в пунктах пропуска. Люди проходят по чужим паспортам, служащий почему-то не замечает подмены, а на другой границе обнаруживается подложный паспорт, и нашего пограничника привлекают к ответственности», — заявил судья.

Рычков добавил, что в 2016 году стало больше прекращенных дел — 27 (в первом полугодии 2015 году было 16). Также в этом году судьи вынесли больше оправдательных приговоров — три, тогда как в 2015 году суд оправдал всего одного военного.

Отметим, что в казахстанской судебной практике оправдательные приговоры встречаются не часто: судами уголовной юрисдикции в республике выносится менее 2% оправдательных приговоров в год. Причем это длительная тенденция — в 2010 году этот показатель составлял всего 1,5%.

Также судья утверждает, что в военной сфере почти решили проблему неуставных отношений.

«Что касается фактов дезертирства и неуставных отношений, буквально единицы таких дел. Неуставных отношений практически нет, дезертирства тоже нет, потому что сейчас на воинскую службу поступают, в основном, граждане по контракту, которые приходят, сознательно выбирая этот вид службы, срочной службы практически нет», — сказал Рычков.

Тем не менее, упомянутые единичные случаи все же имеют место. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года казахстанские старослужащие убили новобранца-срочника. Официальной причиной конфликта назвали неуставные отношения.

Что касается граждан, нелегально пересекающих границу Казахстана: в мае 2016 года из страны по решению судов было выдворено 1635 иностранцев. Это стало результатом первого этапа операции «Нелегал-2016». В ходе операции правоохранительные органы республики также выявили и задержали 80 лиц, находящихся в розыске.