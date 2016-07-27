Владивосток, 27 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Камчатский край на сегодняшний день демонстрирует лучшие результаты в ходе путины — общий вылов в субъекте составил 84 тысячи тонн. Тем временем претензии у заместителя председателя Росрыболовства Василия Соколова есть к Приморскому территориальному управлению: во Владивостоке обстановка близка к критической, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Лосось в реке

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Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 26 июля составил 128 тысяч тонн, что на 36% больше аналогичного показателя 2014 года. Наилучшие показатели у Камчатки — 84 тысячи тонн, что на 27,4% больше аналогичного периода 2014 года.

На Сахалине объём вылова составляет чуть больше 9,2 тысячи тонн, в Хабаровском крае — 34,4 тысячи тонн, Приморский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ — почти 4,2 тысячи тонн лосося.

По данным Росрыболовства, за время прохождения путины специалисты провели уже 15 корректировок возможного вылова тихоокеанских лососей. Объём был увеличен на 56 тысяч тонн, что на 16,9% больше первоначальных прогнозов. В общей сложности ожидается 388,1 тысячи тонн вылова.

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Заместитель руководителя ведомства подчеркнул, что во Владивостоке остаётся непростой ситуация с загрузкой холодильников. В порту приморской столицы они загружены на 95%, хотя мощности в Находке и Зарубино практически пустуют. Разобраться в этом предстоит руководству Приморского территориального управления.

«Риски растут с каждым днём, в конце августа ожидаем подход значительного количества загруженного рыбой транспорта во Владивосток, ситуация может стать критической. Прошу активней доводить до пользователей водных биоресурсов информацию о наличии свободных мощностей в Зарубино и в Находке с целью равномерной загрузки холодильников», — прокомментировал Василий Соколов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов назвал аномальной лососевую путину в 2016 году. По его словам, в ТИНРО-Центре буквально не успевают оформлять новые квоты: вместо 1,3 тысячи тонн выделено уже 3,8 тысячи тонн. В целом по Дальнему Востоку эксперты ожидают объёма в 400 тысяч тонн рыбы.

«В этом году предприятия, которые занимаются промыслом лосося, покажут очень хорошие результаты. Мы не помним такого за последние 10, а может быть и 20 лет», — обозначил Георгий Мартынов.