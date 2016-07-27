Санкт-Петербург, 27 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Около 600 человек, занятых на строительстве стадиона на Крестовском острове Петербурга, в ближайшее время лишатся работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля сообщили в компании «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой»), с которой Смольный разорвал контракт на возведение «Зенит-Арены».

archive.government.ru Дмитрий Медведев инспектирует строительство «Зенит-Арены». 2012

Как пояснили в компании, которая, по сути, создавалась для достройки стадиона, в целом в работах были заняты 650 собственных сотрудников «Трансстроя».

«Это не значит, что все они всегда присутствуют на площадке, многие работали вахтовым методом. Это и инженеры, и рабочие, и штаб, и другие сотрудники. У всех были заключены срочные трудовые договоры до сдачи стадиона в эксплуатацию. В ближайшие дни они будут расторгнуты», — сказал собеседник агентства.

В компании считают, что логично было бы, чтобы эти же люди продолжили работу на стадионе, пусть и в составе других структур. С некоторыми контракты перезаключит сам «Трансстрой», эти люди должны будут в течение 30 дней передать дела новому подрядчику.

«Но, естественно, такое количество сотрудников нам не понадобится, нам нужно будет оптимизировать штат», — пояснили в компании неизбежность грядущих увольнений.

Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что штаб по строительству стадиона должен будет, среди прочего, решить проблему трудоустройства инженерно-технического персонала компании «Инжтрансстрой-СПб». Уведомление о расторжении договора Смольный направил генподрядчику еще 15 июля, а 26 июля истек срок, в течение которого его можно было отозвать. У заказчика в лице городской администрации и комитета по строительству накопилось множество претензий к генподрядчику, в частности, 40%-я неготовность внутренних инженерных сетей. Кроме того, Смольный передал в правоохранительные органы данные о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые генеральный подрядчик объяснить не смог.

«Инжтрансстрой-Спб», в свою очередь, заявляет о выполненных работах стоимостью в 1 млрд рублей, которые все еще не оплачены. В данный момент компания готовит юридическую позицию по факту расторжения контракта Смольным в одностороннем порядке, не исключается и судебный иск, но в «Трансстрое» подчеркивают, что, пытаясь защитить собственные интересы, компания не хотела бы нанести ущерб стройке стадиона. «Трансстрой» заявил, что сообщил в прокуратуру и Ростенхнадзор о прекращении работ на стадионе с 26 июля, а в Госстройнадзор — о необходимости отозвать разрешение на строительство.

В прокуратуре Петербурга корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать ситуацию и дальнейшие действия ведомства, служба Стройнадзора же сообщила, что разрешение на строительство выдавалось профильному комитету Смольного, а не генподрядчику, и комитет по строительству не отправлял в службу никаких заявок об отзыве этого разрешения.

Стоимость арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов уже заявил, что для завершения стройки могут быть привлечены федеральные средства в размере 1−2 млрд рублей. Как сообщил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, пока в ведомство не поступало никаких заявок об увеличении финансирования арены.

В данный момент стадион готов на 85%. Согласно договору его следует полностью сдать через полгода — уже до конца сентября губернатор Георгий Полтавченко требует провести на стадионе первый пробный матч.