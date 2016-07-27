Ярославль, 27 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. С 28 июля в Ярославском музее-заповеднике открывается выставка «1991 год. Революция». НА экспозиции представлены документы, фото‑ и видеоматериалы, характеризующие эпоху конца 1980 — начала 1990-х годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Три дня с 19 по 21 августа 1991 года вошли в историю современной России как «августовский путч». Эти дни дали России новые символы: привычный сегодня триколор — российский флаг и балет «Лебединое озеро», который демонстрировался по телевидению между экстренными выпусками новостей.

С момента этих событий, решивших судьбу страны, прошло 25 лет. В виду круглой даты небольшая экспозиция в музее позволит вспомнить, как реагировал Ярославль на происходящее в Москве, как жили люди в непростые «перестроечные» времена.

«Мы постарались показать социально-экономический и политический контекст эпохи: талонные книги, ценники на продукты, избирательные бланки, списки кандидатов в Президенты, фотографии ярославских реалий и, конечно, кадры видеохроники событий в Москве. То, что происходило в эти дни в Ярославле, зафиксировано на фотопленку. Это и митинг на Советской площади, и хроники Ярославского народного фронта — первого в России», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM куратор выставки Алина Горева.