Ярославль, 27 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. 3−6 августа 2016 года в окрестностях Мышкина Ярославской области пройдет Всероссийский студенческий туристский слет активного и самодеятельного туризма «Ночи над Волгой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оргкомитете турслета.

Слет продлиться 4 дня, в нем примут участие студенты ведущих российских вузов. Они будут жить в палаточном лагере, общаться с опытными путешественниками и экспертами в области активного туризма. Организаторы проведут тренинги и мастер-классы, посвященные выбору снаряжения, разработке маршрута, рациональному планированию питания и эффективности взаимодействия в команде. Студентам предстоит пройти контрольно-туристический маршрут, испытав свои знания в полевых условиях.

Экспертами предстоящего слета станут известные российские путешественники и представители популярных СМИ об активном туризме, идеологи молодежно-туристического движения и члены студенческих турклубов страны. Среди гостей — команда «Градусы открытий», посетившая больше 75 регионов России, специалисты по экотуризму из «Taiga Expedition», участник экспедиции «Полюс Холода» Богдан Булычев и горнолыжник Сергей Александров, призер чемпионата России среди инвалидов-опорников.

Организатором мероприятия выступает Ярославский государственный педагогический университет им. Ушинского по поручению Министерства образования и науки.

«Наша цель — показать современной российской молодежи, что можно и нужно путешествовать по России, по родному краю. Мы стараемся зажечь участников этой идеей, показать, что активный туризм — это модно, доступно и интересно», — сказал один из организаторов слета Вадим Кокорев.