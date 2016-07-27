Хабаровск, 27 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Районный суд поселка Ванино в Хабаровском крае фактически распустил Совет депутатов. Основание — недостоверные сведения в декларациях о доходах, поданных тремя депутатами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Федотов. Взяточник

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Троих народных избранников суд лишил полномочий. Остальной Совет будет распущен, так теперь нет кворума — из 10 депутатов действующих осталось 9, ранее одна из народных избранниц написала заявление о сложение полномочий по причине того, что не может совмещать депутатскую деятельность с работой. После вступления в силу решения суда депутатов в Совете Ванино останется всего 6. Орган не сможет исполнять свои полномочия.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Юрий Светличный, выборы нового поселкового парламента состоятся, ориентировочно, в ноябре.

«Решение суда вступит в законную силу через месяц. Потом два месяца на подготовку. С решением суда трудно не согласиться — с таким Советом работать нельзя. Согласитесь, когда часть Совета работает, а часть занимается непонятно чем, в основном, скандалами — работой это назвать трудно», — заявил депутат.

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Сегодня от многих жителей Ванино можно слышать мнения, что поселковая власть не нужна вовсе — в районе проживает менее 50 тысяч человек, а чиновников больше чем дворников. В районном центре — поселке Ванино, проживает всего 18 тысяч человек, здесь есть районная администрация с внушительным штатом, районное Собрание депутатов с освобожденным председателем, здесь же — поселковая администрация и Совет депутатов.

Между тем, ванинцы пеняют властям на то, что поселок имеет неухоженный вид, а муниципальные подряды на выполнение работ по благоустройству регулярно уходят одним и тем же подрядчикам, которые работают плохо. На содержание поселковой власти уходит половина годового бюджета. Несколько лет назад поселковую власть уже пытались распустить. Но инициаторы, в лице районных властей, не набрали нужного количества голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы в местной власти Ванино, где реализуются сегодня крупные федеральные проекты, происходят в последнее время регулярно. Самый громкий из них — уголовное дело в отношении чиновников местной мэрии, возбужденное правоохранительными органами в связи с «превышением чиновниками должностных полномочий». Речь о вольностях с муниципальной жилой недвижимостью. По версии следствия, чиновники, воспользовавшись доверием ничего не подозревавшего мэра, оформили на родственников муниципальную недвижимость.

Напомним, предложения расширить режим порто-франко на ключевые гавани Дальнего Востока были разработаны Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина. В июне депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон, распространяющий статус свободного порта на ключевые гавани Дальнего Востока. Теперь порто-франко будет действовать не только во Владивостоке, но и в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек).