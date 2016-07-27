Киев, 27 июля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. США передали Украине партию беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более $12 млн. Об этом сообщается в среду, 27 июля, на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Теперь и беспилотники

В сообщении оборонного ведомства говорится, что «в рамках программы «Инициативы по восстановлению доверия в Европе» (ERI) американское оборонное ведомство передало ВСУ значительное количество современных беспилотных летательных аппаратов RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более $12 млн».

Отмечается, что оказываемая помощь Украине со стороны США является нелетальной, так как беспилотные летательные аппараты не оснащены вооружением.

Читайте также: Получите беспилотники и радары: США «обеспечивают безопасность» Украины