Якутск, 27 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Вокруг села Сайылык в Нюрбинском районе Якутии часто стали появляться медведи. В населённом пункте введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

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Медведи уже загрызли жеребёнка вблизи села и ранили корову. Животных видели местные жители, ездившие на сенокос, а позже следы косолапых обнаружили рядом с населённым пунктом.

В администрации района появление медведей объяснили нехваткой пищи. Население Сайылыка оповестили об угрозе встречи с дикими животными, свалки на территории района будут взяты под особый контроль.

По информации региональных СМИ, двух медведей недавно видели также в Алданском районе Якутии. Животные были голодными и в поисках еды пришли к продуктовому магазину. Одного медведя застрелили, а второй вернулся в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, приходить к населённым пунктам животных вынуждает голод, причинами которого в свою очередь является деятельность людей. Как отмечал охотовед Анатолий Чуб, пищи для животных в лесах стало меньше из-за лесозаготовок. Ещё одна причина, по которой медведи приходят в населенные пункты — рост их численности на Дальнем Востока.