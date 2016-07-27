Ярославль, 27 июля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Завершился ремонт участка федеральной трассы М-8 «Москва — Архангельск» от Ростова в сторону Ярославля протяженностью 18 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКУ УПРДОР «Холмогоры».

Стоимость работ, по данным УПРАВДОР «Холмогоры», составила 590 млн рублей. Из них 10 млн пошло на устройство светофоров.

«Сделали 18 километров пути от Ростова в сторону Ярославля. По графику планировалось июнь-сентябрь 2016 года, закончили в июле. Работы делала компания «ВАД». Ремонт покрытия был не капитальный, простой, без уширения. Занимались установкой светофоров, очисткой водоотводных канав, установкой металлического ограждения.

В этом году масштабных работ больше не будет, на следующий год все зависит от финансирования, планируем сделать текущий ремонт участка от Переславля», — рассказал заместитель директора Ярославского филиала ФКУ УПРДОР «Холмогоры» Сергей Горохов.

Кроме трассы «Москва — Архангельск», работы выполнялись и на федеральной дороге «Ярославль — Кострома». Электроосвещение установлено в районе села Левашово и поселка Нагорный в Ярославской области.