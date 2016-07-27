Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Камчатского края проверила все документы координатора местного отделения ЛДПР Валерия Калашникова, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму по одномандатному округу, и, не найдя нарушений, зарегистрировала кандидата. Таким образом, он стал первым официальным претендентом на кресло в нижней палате российского парламента от Камчатки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

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«Я надеюсь на честность и справедливость предстоящих выборов, на поддержку избирателей. Камчатке необходим ответственный и болеющий душой за край представитель в Государственной Думе. Человек, которому близки и понятны насущные проблемы жителей полуострова», — сказал Валерий Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, своих кандидатов в депутаты Госдумы от Камчатки, помимо ЛДПР, выдвинули такие партии, как «Единая Россия» (Константин Слыщенко), «Патриоты России» (Александр Остриков), «Коммунисты России» (Михаил Машковцев), «Яблоко» (Владимир Эльчапаров), «Справедливая Россия» (Михаил Пучковский) и КПРФ (Михаил Смагин). Также в выборах намерен участвовать самовыдвиженец Вячеслав Дубянский.

Результаты выборов 18 сентября на Камчатке будут интересны многим в России, так как подведение итогов голосования первыми в стране начинают именно на полуострове. По мнению руководителя Политической экспертной группы, политолога Константина Колачева, благодаря смешанной системе, регион может получить сразу двух депутатов Госдумы. Выборы в местный парламент будут для края более тяжелыми, чем федеральная кампания. На участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатки на данный момент претендуют 376 человек, а в парламенте при этом всего 28 мест, поэтому на данный момент конкурс примерно 13 человек на кресло.