Киев, 27 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, правительство Украины разорвало соглашение с правительством РФ о сотрудничестве в области молодежной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверчивый

Данное решение было принято на заседании правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представил постановление «О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области молодежной политики».

Он заявил, что «после начала войны в Донбассе было прекращено сотрудничество между министерствами соседних стран».

Почему официально соглашение разорвано только сейчас — в Киеве не комментируют.

Напомним, 30 марта 2016 года правительство Украины прекратило действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере технической защиты информации. До этого Киев денонсировал все соглашения между правительствами Украины и России, касающиеся военного сотрудничества между государствами.