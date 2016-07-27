Киев, 27 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На Владимирской горке в Киеве в настоящий момент идет молебен о мире в Украине, приуроченный ко дню Крещения Руси. По данным Нацполиции Киева, в мероприятии принимают участие до 10 тыс. человек, люди продолжают подходить, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Крестный ход. 1915

После этого верующие последуют к Киево-Печерской Лавре.

«Для правоохранителей это напряженное событие. Но все пока происходит в штатном режиме», — сказал журналистам глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в Киеве к 14:00 по местному времени не было провокаций.

«Никаких провокаций нет. Задержанных нет. Изъятых или запрещенных вещей или каких-то подозрительных предметов тоже нет. Люди постоянно прибывают. Уже 10 тыс. человек на Владимирской горке собирается. Дополнительно никаких мер мы не употребляем. Того, что проводится, достаточно. Перекрыто движение, по маршруту шествия проводится проверка через металлодетекторы, проверка документов. Правоохранителей до 6 тыс., как и было», — заявил Крищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Киеве встретились участники крестного хода за мир, который организовала каноническая Украинская православная церковь, с запада и востока страны. Для обеспечения безопасности задействовано до 6 тыс силовиков, киевские больницы и военные госпитали перешли на усиленный режим работы. В центре Киева установлено более 20 металлоискателей, работают кинологи. Ранее ультранационалистические организации заявляли о намерении сорвать мероприятие.