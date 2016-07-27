Рыбинск, Ярославская область, 27 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Администрация Рыбинска Ярославской области предложила депутатам Муниципального совета отменить доплату из городского бюджета многодетным семьям, ссылаясь на требование региональных властей. Выплату в размере 500 рублей на одного ребенка сейчас получают все многодетные семьи города как дополнительную меру социальной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска. Исполнительная власть города предложила выплачивать эти средства только тем семьям, где есть ребенок до 3 лет. Это позволит сэкономить около 6 млн рублей в год.

«Администрация считает, что если дети выросли, то мама может пойти работать и зарабатывать, то есть большой нужды в поддержке нет. Я с этим категорически не согласен. Если Владимир Путин говорит, что все социальные гарантии должны сохраняться в полном объеме, то так и должно быть. А потом нам скажут, что это муниципалы сами дураки, все поотменяли.

Когда одну льготу отменили, потом другую, недовольство людей копится. Это Рыбинск, здесь просто так все не проходит. Неслучайно на праймериз «Единой России» в Рыбинске победили Брядовой и Сдвижков», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Муниципального совета Рыбинска Александр Соколов.

По словам Александра Соколова, отмена льгот и выплат, не предусмотренных федеральным и областным законодательством, происходит по требованию региональных властей. Бюджет города дотационный, и отмена «лишних» соцобязательств позволит сэкономить средства как города, так и региона. Такая политика вызывает недовольство у депутатов города с почти 200-тысячным населением.

«Если у нас жесткая вертикаль власти сверху до низу, то это одно — пусть наверху принимают решения и подкрепляют их деньгами. Если же мы говорим, что есть какое-то местное самоуправление, то это местное самоуправление должно иметь собственную налоговую базу. Из муниципальных образований, которые хоть как-то сводят концы с концами, остался только Ярославль.

Область жестко стоит на своем ‑ и председатель правительства Александр Князьков, и директор депфина Алексей Долгов. Они ни на йоту не хотят двигаться по передаче на местный уровень части налогов. Говорят, что если дадут нам хоть малую толику хоть одного налога, все остальные районы останутся сирые и убогие. Это разговор слепого с глухим. Как в семье, где есть богатая бабушка, и она говорит внукам: «Живите как хотите!» — сказал Александр Соколов.

По мнению Соколова, для нормальной работы местной власти необходимо увеличить процент отчисления по НДФЛ в местный бюджет с нынешних 30 до 40%, половину налога на имущество физлиц и налог на имущество организаций. Однако региональные власти готовы разговаривать лишь о налоге на вмененный доход и налогу по упрощенной системе налогообложения.

«Думаю, завтра на заседании совета мы не поддержим решение по многодетным семьям. Мэр города Денис Добряков говорит о том, чтобы ввести адресные выплаты тем семьям, которые имеют небольшой доход. Но это тоже плохо, людям придется собирать многочисленные справки, и не все могут сегодня подтвердить свои доходы. Мера поддержки действенная, она нужна», — сказал зампред Рыбинского совета.

Интересно, что в Ярославле практически все дополнительные выплаты и льготы, которые не являются прямыми обязательствами местных властей, были отменены еще в 2014—2015 годах.