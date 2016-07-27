Депутат Госдумы предлагает вернуть госконтроль за религиозным образованием
Москва, 27 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия» предлагает восстановить деликатный госконтроль за религиозным образованием, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
«То, что через Кавказский регион будут продолжаться попытки дестабилизировать ситуацию в России, ни у кого не вызывает сомнения. Государство предпринимает определенные шаги для того, чтобы ситуация на Кавказе выправлялась в лучшую сторону, и многие из них дают эффект.
Однако следует отчетливо понимать, что важнейшую роль в этом должны играть не только экономические, но и идеологические меры, которых, к сожалению, на мой взгляд, явно не хватает», — отметил Старшинов.
«Ключевым здесь мне представляется восстановление государственного контроля за качеством религиозного образования и осуществлением проповеднической деятельности», — сказал депутат, напомнив, что «эти вопросы в свое время неплохо решались в Советском союзе, где был государственный орган, который следил за этими вещами и в том числе тем, какую идеологию выпускники религиозных образовательных учреждений несли в массы».
Подобного рода государственные организации сохранились во всех республиках бывшего СССР, включая Прибалтику и Белоруссию. «Однако у нас ничего подобного нет. Более того, государство в свое время допустило колоссальную ошибку, открыв доступ на Северный Кавказ различным саудовским и катарским фондам, которые, прикрываясь благими намерениями, занимались религиозно-пропагандистской деятельностью с определенным уклоном. Потом, правда, это было пресечено, но чудовищные последствия общеизвестны — именно оттуда появились все эти хаттабы и прочие», — рассуждает Старшинов.
Депутат уверен: государство должно взять на себя администрирование этой сферы, «действуя деликатно и без перегибов». «Стоит проанализировать опыт стран постсоветского пространства, где выдаются, образно говоря, некие сертификаты, подтверждающие право на ведение проповеднической деятельности», — считает он.
Сейчас в России остро не хватает серьезных специалистов в области религиозного образования, богословов, отметил Старшинов. «В конце концов, эта профессия стала просто опасной. Мы видим, что, например, имамов и других религиозных деятелей убивают за то, что они открыто выступают против экстремизма. Таких примеров много, и не только на Северном Кавказе. Поэтому нужна всемерная, в том числе и материальная поддержка тех религиозных деятелей, которые проповедуют традиционные ценности мировых религий. Их необходимо показывать по телевидению, обеспечивать безопасность, расширять их контакты с молодежью и так далее», — заявил депутат.
Одновременно следует уделять особое внимание культурной и образовательной составляющей в этих областях, считает парламентарий. Экстремистская пропаганда будет падать на благодатную почву до тех пор, пока у людей нет кинотеатров, концертных залов, библиотек, нормальной культурной среды, качественного светского образования, уверен он. «Когда начинается операция спецслужб, которые вынуждены просто физически устранять бандитов, — честь и хвала этим людям героической профессии, но это в первую очередь сигнализирует о том, что государство в лице других министерств и ведомств работу провалило, что привело к созданию благоприятной среды, где вербуются будущие террористы, экстремисты и так далее», — заключил Старшинов.
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что сегодня российские спецслужбы получают «документально подтвержденные сведения о планах бандглаварей, скрывающихся на территории ряда стран Ближнего Востока продолжить свою террористическую деятельность и попытаться придать новый импульс северокавказскому бандподполью».