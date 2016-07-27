Москва, 27 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия» предлагает восстановить деликатный госконтроль за религиозным образованием, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

«То, что через Кавказский регион будут продолжаться попытки дестабилизировать ситуацию в России, ни у кого не вызывает сомнения. Государство предпринимает определенные шаги для того, чтобы ситуация на Кавказе выправлялась в лучшую сторону, и многие из них дают эффект.

Однако следует отчетливо понимать, что важнейшую роль в этом должны играть не только экономические, но и идеологические меры, которых, к сожалению, на мой взгляд, явно не хватает», — отметил Старшинов.

«Ключевым здесь мне представляется восстановление государственного контроля за качеством религиозного образования и осуществлением проповеднической деятельности», — сказал депутат, напомнив, что «эти вопросы в свое время неплохо решались в Советском союзе, где был государственный орган, который следил за этими вещами и в том числе тем, какую идеологию выпускники религиозных образовательных учреждений несли в массы».

Подобного рода государственные организации сохранились во всех республиках бывшего СССР, включая Прибалтику и Белоруссию. «Однако у нас ничего подобного нет. Более того, государство в свое время допустило колоссальную ошибку, открыв доступ на Северный Кавказ различным саудовским и катарским фондам, которые, прикрываясь благими намерениями, занимались религиозно-пропагандистской деятельностью с определенным уклоном. Потом, правда, это было пресечено, но чудовищные последствия общеизвестны — именно оттуда появились все эти хаттабы и прочие», — рассуждает Старшинов.

Депутат уверен: государство должно взять на себя администрирование этой сферы, «действуя деликатно и без перегибов». «Стоит проанализировать опыт стран постсоветского пространства, где выдаются, образно говоря, некие сертификаты, подтверждающие право на ведение проповеднической деятельности», — считает он.

Сейчас в России остро не хватает серьезных специалистов в области религиозного образования, богословов, отметил Старшинов. «В конце концов, эта профессия стала просто опасной. Мы видим, что, например, имамов и других религиозных деятелей убивают за то, что они открыто выступают против экстремизма. Таких примеров много, и не только на Северном Кавказе. Поэтому нужна всемерная, в том числе и материальная поддержка тех религиозных деятелей, которые проповедуют традиционные ценности мировых религий. Их необходимо показывать по телевидению, обеспечивать безопасность, расширять их контакты с молодежью и так далее», — заявил депутат.

Одновременно следует уделять особое внимание культурной и образовательной составляющей в этих областях, считает парламентарий. Экстремистская пропаганда будет падать на благодатную почву до тех пор, пока у людей нет кинотеатров, концертных залов, библиотек, нормальной культурной среды, качественного светского образования, уверен он. «Когда начинается операция спецслужб, которые вынуждены просто физически устранять бандитов, — честь и хвала этим людям героической профессии, но это в первую очередь сигнализирует о том, что государство в лице других министерств и ведомств работу провалило, что привело к созданию благоприятной среды, где вербуются будущие террористы, экстремисты и так далее», — заключил Старшинов.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что сегодня российские спецслужбы получают «документально подтвержденные сведения о планах бандглаварей, скрывающихся на территории ряда стран Ближнего Востока продолжить свою террористическую деятельность и попытаться придать новый импульс северокавказскому бандподполью».