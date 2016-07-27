Москва, 27 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. «Проблемы Анкары явно будут расти. А это означает, что элиты региона будут относиться к ней с все большим подозрением», — заявил доктор политических наук, директор Аналитического центра ИМИ МГИМО Андрей Казанцев в интервью ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полумесяц

ИА REGNUM: Как действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана скажутся на отношениях со странами Средней Азии?

Во-первых, некоторые из действий руководства Турции по «закручиванию гаек» уже привели к проблемам с государствами Центральной Азии. Турецкие лицеи и школы в этих странах, как правило, финансировались движением Гюлена. Они были инструментом продвижения интересов Турции в регионе. Это было очень важно, поскольку Турция сопоставимых с Китаем, Россией, ЕС и США военных или экономических инструментов влияния в регионе не имеет, да и не может иметь по причине размера своей экономики и военной мощи.

Теперь Турция сама начала бороться с турецкими школами. Это уже вызвало осложнения, в частности, с Киргизией. Ведь гюленовские школы, будучи инструментом распространения влияния Турции, одновременно давали очень хорошее, по местным, меркам образование.

Для некоторых стран, например, Туркмении периода «рухнамизации» системы образования, турецкий лицей в какой-то момент вообще был единственной нормальной отдушиной в системе образования. Хоть что-то человеческое в царстве дебилизма, когда все образование в стране сводилось к изучению «священной книги» Рухнамы, объявленной во времена покойного диктатора Туркменбаши «равной Корану».

Россиянам, где ситуация несколько отличная, надо понять специфику роли турецких школ в регионе. В России роль системы Гюлена несколько другая. Его организация подозревается в подогревании сепаратизма в ряде тюркских регионов нашей страны, а поэтому борьба Эрдогана с гюленовской системой рассматривается рядом экспертов как положительная с точки зрения обеспечения безопасности России.

Во-вторых, проблемы в Турции явно будут расти. А это означает, что среднеазиатские элиты будут относиться к ней с все большим подозрением.

Кто будет теперь защищать страну от террористов, не только религиозных, но и курдских, после чистки в армии и спецслужбах? Как теперь, когда все очаги поддержки светского государства в Турции: армия, суды, система науки и образования, подвергаются чисткам, остановить сползание страны к исламскому фундаментализму, в чем давно подозревали Эрдогана и его партию.

Ведь те самые люди, которые вышли на улицу и которые поддерживают Эрдогана, отнюдь не подавляющее большинство, кстати, а примерно половина населения — это ведь исламисты, а вовсе не абстрактные «сторонники демократии». Теперь президенту Турции придется сползать дальше в процессе исламизации Турции, чтобы удовлетворить их запросы.

Он, кстати, выступив в роли муэдзина (служитель мечети, призывающий мусульман на молитву. — прим. ИА REGNUM ) недавно, сам подогревает подобные страхи.

Для политических элит стран Средней Азии, которые сами борются за сохранение светского государства, это естественно, будет фактором, лимитирующим отношения с Турцией в будущем.

ИА REGNUM: Недавно в Киргизии на мероприятии, посвященном столетию восстания 1916 года, представители турецкой стороны настойчиво предлагали вписать в итоговую резолюцию тезис о «геноциде» киргизов Россией. Чем продиктованы такие действия?

Трактовка событий 1916 года как «геноцида» для России явно неприемлема. Геноцид ведь — это сознательное истребление или изгнание исключительно по признаку этнической принадлежности. Так что злоупотреблять этим понятием нельзя, и вряд ли это понятие применимо к ситуации в Средней Азии в 20 веке, хотя там и было много тяжелого и преступного.

Что касается позиции представителей турецкой элиты, то, возможно, они пытаются «отомстить» России за позицию по поводу геноцида армян, хотя она намного умереннее, чем, скажем, позиция Франции или Германии.

Кстати, стоит вспомнить, что восстание 1916 года было спровоцировано турецким султаном, который объявил «джихад» всем «неверным» после выступления Османской империи на стороне Германии в Первой мировой войне. Все это очень перекликается с целым рядом событий современности.

Сказанное при этом не означает, что при подавлении восстания 1916 года не совершались военные преступления, или что у восстания не было объективных социально-экономических причин в виде, например, отъема земли у местного населения или принудительной мобилизации на военные работы.

К слову, если рассматривать с точки зрения истории, то во время гражданской войны или при подавлении басмаческого движения большевиками военных преступлений со всех сторон было куда больше, чем в 1916 году. Так что фиксация только на событии столетней давности нарушает историческую перспективу.

ИА REGNUM: Как повлияют события в Турции на политическую стратегию лидеров Киргизии, Таджикистана и Казахстана?

Эти события еще раз показали рост рисков в современном мире. Поэтому руководству стран Средней Азии надо будет уделять все больше внимания вопросам обеспечения безопасности. Также, как я уже отмечал выше, они могут несколько лимитировать желание сотрудничать с Турцией. Хотя Анкара не была ключевым партнером, сопоставимым с Китаем, Россией или странами ЕС, ни для одного из вышеперечисленных государств.

ИА REGNUM: Какая из стран Среднеазиатского региона, на Ваш взгляд, является наиболее уязвимой перед террористической угрозой?

Таджикистан. Во-первых, по причине сложной социально-экономической ситуации, связанной с уменьшением перечислений мигрантов из России. В Киргизии, в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе, падение объема денежных переводов меньше, а их доля в ВВП изначально была меньшей, чем в Таджикистане.

Во-вторых, Таджикистан непосредственно граничит с Афганистаном, и границу эту очень нелегко защитить. А ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. В частности, на севере этой страны имеет место рост концентрации боевиков разных группировок, а в страну идет активное проникновение «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России и ряде других государств. — прим. ИА REGNUM ).

Гарантии безопасности со стороны Организации Договора о коллективной безопасности и, в частности, проводимые ОДКБ учения на границе Таджикистана в этом контексте очень важны.

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