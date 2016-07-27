Нижний Новгород, 27 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Первый автомобиль должен проехать по новому мосту чрез Волгу в Нижнем Новгороде (второй Борский мост) в сентябре 2016 года. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Шанцев в рамках выездного совещания на строительной площадке новой переправы.

Андрей Репин ИА REGNUM Два моста через Волгу в Нижнем Новгороде

Глава региона отметил, что «сейчас, когда софинансирование из федерального бюджета подтверждено, пора заканчивать разговоры и усиленно работать».

«Я поставил перед строителями задачу завершить все работы по асфальтировке моста до начала сентября, чтобы дальше заниматься только подходами к переправе. В сентябре первый автомобиль должен проехать от первой и до последней опоры», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко отметил, что губернатор поставил «очень серьезные задачи»: «Кроме асфальтировки моста, мы должны решить все вопросы, связанные со строительством развязки в районе улицы Акимова. В ближайшее время здесь будет проведен перенос всех коммуникаций и устройство ливневой канализации, после чего строители приступят к устройству дорожной одежды. В рамках строительства развязки в районе Неклюдово перед нами стоит задача закончить устройство ливневой канализации. Также до конца сентября строители должны полностью уложить 800 000 тонн песка и закончить формирование земляного полотна на данном объекте, после чего здесь тоже приступят к устройству дорожной одежды».

При этом министр выразил уверенность, что все задачи будут выполнены в те сроки, которые поставлены губернатором: «Большая работа уже начата. На сегодняшний день подписаны контракты с поставщиками, производятся выплаты, идут поставки всех необходимых материалов».

Ранее в ходе визита в Нижегородскую область министр транспорта РФ Максим Соколов поблагодарил Валерия Шанцева за внимание, которое уделяется в регионе развитию транспортной инфраструктуры.

По итогам визита на строительную площадку дублера Борского моста 29 марта 2016 года глава Минтранса РФ отметил, что «развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области важно для всей страны, поэтому особое значение имеет тот момент, что в непростое для экономики время строительство моста через Волгу идет опережающими темпами».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект второго Борского моста предусматривает не только строительство мостовой переправы, но и автодорожных подходов. Планируется расширение трассы до Толоконцева на Борской стороне до четырех полос, строительство новой транспортной развязки со стороны Нижнего Новгорода. Начало трассы будет расположено в створе улицы Акимова, вблизи примыкания улицы Карла Маркса. Протяженность самого моста составит 1450 метров.

После строительства в каждую сторону автотранспорт будет двигаться по двум полосам: по новому мосту движение будет организовано в кировском направлении, по существующему — в обратную сторону.