Минск, 27 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. При сумме свыше 50 евро чека Tax Free в Белоруссии будет взиматься комиссионный сбор в размере 3 евро, сообщает белорусский «Технобанк».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

«С 27 июля 2916 года комиссия компании Global Blue за выплату возмещения наличными по чеку Tax Free, возврат по которому составляет более 50 евро, составит 3 евро», — сказано в сообщении банка.

Указывается также, что комиссия будет взиматься с суммы чека свыше 50 евро. При этом суммировать размер возврата не будут.

Напомним, «Технобанк» является единственным банком в постсоветской республике, который осуществляет выплаты по чекам Tax Free. Чеки выдаются зарубежными продавцами и позволяют вернуть НДС после вывоза товаров физическими лицами за границу. Таким образом, белорусы имели возможность приобретать товары значительно дешевле за рубежом, и помимо этого делать покупку ещё более выгодно при оформлении чеков Tax Free и аналогичных. Так, например, стоимость бытовой техники, электроники, продовольствия, одежды, обуви и других товаров, приобретённых белорусами в Польше, оказывалась на треть, а то и в разы ниже, чем в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Белоруссии ввели «налог на посылки», вследствие чего приобретение товаров в зарубежных интернет-магазинах для белорусов оказалось менее выгодным. Ещё ранее «слуги народа» реализовали комплекс мер по защите интересов белорусских продавцов и производителей, в результате чего пострадали потребители.