В Белоруссии вводится сбор с чеков Tax Free
Минск, 27 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. При сумме свыше 50 евро чека Tax Free в Белоруссии будет взиматься комиссионный сбор в размере 3 евро, сообщает белорусский «Технобанк».
«С 27 июля 2916 года комиссия компании Global Blue за выплату возмещения наличными по чеку Tax Free, возврат по которому составляет более 50 евро, составит 3 евро», — сказано в сообщении банка.
Указывается также, что комиссия будет взиматься с суммы чека свыше 50 евро. При этом суммировать размер возврата не будут.
Напомним, «Технобанк» является единственным банком в постсоветской республике, который осуществляет выплаты по чекам Tax Free. Чеки выдаются зарубежными продавцами и позволяют вернуть НДС после вывоза товаров физическими лицами за границу. Таким образом, белорусы имели возможность приобретать товары значительно дешевле за рубежом, и помимо этого делать покупку ещё более выгодно при оформлении чеков Tax Free и аналогичных. Так, например, стоимость бытовой техники, электроники, продовольствия, одежды, обуви и других товаров, приобретённых белорусами в Польше, оказывалась на треть, а то и в разы ниже, чем в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Белоруссии ввели «налог на посылки», вследствие чего приобретение товаров в зарубежных интернет-магазинах для белорусов оказалось менее выгодным. Ещё ранее «слуги народа» реализовали комплекс мер по защите интересов белорусских продавцов и производителей, в результате чего пострадали потребители.