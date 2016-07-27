Владивосток, 27 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке энергетики намерены ограничить поставки электроэнергии на объекты коммунальной компании Министерства обороны России. АО «Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства» задолжало почти 200 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Читайте также: Сергея Шойгу просят вывести оборонку Хабаровска из кромешной тьмы

Обесточить объекты компании, которая осуществляет поставки тепловой энергии и водоснабжения для нужд Минобороны РФ на большей части Дальнего Востока, энергетики планируют с 28 июля. В АО «ГУ ЖКХ» с апреля игнорируют обязательство расплачиваться за потреблённый ресурс, поэтому поставки электроэнергии могут быть ограничены на более чем 50-ти объектах.

В ПАО «ДЭК» отметили, что неплатежи крупных компаний ставят под угрозу стабильность расчётов с производителями и транспортировщиками электроэнергии.

«Своевременные платежи особенно необходимы в период, когда энергосистема Приморья несет повышенные нагрузки, связанные с прохождением отопительного сезона 2016−2017 годов», — прокомментировали энергетики.

Читайте также: В Приморье школы «урежут» в электроэнергии из-за долгов чиновников

Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад ПАО «ДЭК» оказалось в аналогичной ситуации. Тогда компания-перепродавец электроэнергии для нужд Минобороны в Хабаровском крае ОАО «Оборонэнергосбыт» задолжало энергетикам 1 миллиард рублей: были ограничены котельные Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других близлежащих населённых пунктов.

«Энергетики обратились к министру Обороны России Сергею Шойгу, заместителю министра энергетики России Вячеславу Кравченко с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать содействие в урегулировании ситуации с расчетами ОАО «Обороэнергосбыт», приобретающего электроэнергию для снабжения ею военных объектов», — говорили в «ДЭК».

В апреле 2016 года под угрозой введения ограничения электроснабжения находились объекты социальной сферы Спасского городского округа Приморья. Местная администрация не спешила выплачивать «Дальэнергосбыту» долг в размере 2,2 миллиона рублей. Под санкции попали девять школ, спортивный лагерь, библиотека и другие важные учреждения.