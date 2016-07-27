Рига, 27 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Представителями ответственных министерств Великобритании передана информация о нетерпимом отношении британцев к эмигрантам из Латвии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, сообщает порталVes.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ринкевич считает, что посольство Латвии оперативно отреагировало на прозвучавшую в британских СМИ информацию о случаях словесных оскорблений в адрес латвийцев после состоявшегося в Великобритании референдума. Посольство передало информацию МИД и МВД Великобритании.

В свою очередь бывший посол Латвии в Великобритании Андрис Тейкманис напомнил, что в первые недели после «Brexit» зафиксированных случаев нетерпимости было шесть — враждебные комментарии на улицах, ухудшение отношений с соседями, выпады против детей в школе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. После объявления результатов референдума о выходе из ЕС проживающим там латвийцам ежедневно приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии и нетерпимости.

По итогам опроса, 56% населения Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что правительству Великобритании не удастся защитить трудовых мигрантов.

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