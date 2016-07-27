Москва, 27 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту интересов собственников квартир в вопросе дополнительных платежей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Уинслоу Хомер. Дом, милый дом. 1863

Расходы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме определяются перечнем, установленным собственниками помещений, но дополнительные расходы, а также расходы, не связанные с содержанием общего имущества, собственники должны нести только на добровольной основе, следует из документа.

Законопроект предусматривает предоставление права собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать на общем собрании дополнительную плату за соответствующие работы и услуги. Исполнение такого решения будет возлагаться только на тех собственников, которые его приняли.

«Таким образом, законопроект реализует справедливое право граждан не платить за дополнительные услуги, которые они считают ненужными», — отметил Миронов.

Жилищный кодекс РФ обязывает собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в расходах на содержание общего имущества в доме путем внесения платы за содержание жилого помещения. Однако авторы обратили внимание на существующую практику: собственники помещений в многоквартирном доме порой вынуждены оплачивать и иные услуги, которые не включены ими на общем собрании в утвержденный годовой план перечня работ.

Пенсионеры, инвалиды, многодетные и молодые семьи не могут позволить себе оплачивать дорогостоящие дополнительные работы или услуги из-за невысокого уровня дохода, указали депутаты. К таким услугам относятся установка ограждения территории многоквартирного дома, обеспечение работы шлагбаума, содержание охраны и так далее.