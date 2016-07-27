Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках проекта «дальневосточный гектар» решено выдавать людям земли лесного фонда. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Юрий Зубарь, ранее такие участки могли получить только предприятия, но теперь их будут выдавать и физическим лицам.

Лесной гектар

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Пользование такими участками будет ограничено. Например, нельзя строить заводы, чтобы не навредить природе. Но все остальные задачи — развитие туризма, рекреационная деятельность, сбор дикоросов — вполне можно осуществлять.

Сейчас рассматриваются несколько заявлений на получение 1 гектара в лесных угодьях. В основном, заявители планируют заниматься на участках туристической или рекреационной деятельностью.

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«Сейчас жду решения по поводу своего участка. Планирую организовать там турбазу и принимать городских жителей. Очень много людей приезжает с материка посмотреть Камчатку, вот и хочется показать людям, которые видят только каменные дома мегаполиса, дикую природу и то, как можно в ней прожить, не имея особых благ цивилизации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из заявителей Игорь Золотов.

Тем временем Юрий Зубарь добавил, что в настоящее время для получения 1 гектара также доступны участки месторождений торфа, которые ранее были закрыты для «дальневосточного гектара».

«Мы уже открыли для выдачи гектара торфянники — это порядка 400 тысяч гектаров. Однако не все эти земли можно раздавать — часть из них оказалась перекрыта другими запретными зонами. В чистом остатке добавилось около 200 тысяч гектаров, которые также дополнительно можно открыть для предоставления гектара», — добавил Юрий Зубарь.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотным районом для выдачи «дальневосточного гектара» на Камчатке стал Усть-Большерецкий муниципалитет. Там уже рассмотрено 42 заявки от жителей края на получение земли. На Камчатке решено, что с 1 октября, когда заявиться на «дальневосточный гектар» местные жители смогут по всей территории региона, под раздачу не попадут участки в Петропавловске-Камчатском и в 10-километровой зоны от него, а также в Елизово и Вилючинске — это крупнейшие города региона.