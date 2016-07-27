Киев, 27 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Киеве, на Владимирской горке, для участия в молебне за мир в Украине собрались до 4,5 тыс. человек. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православная

«В настоящее время на молебен на Владимирской горке собралось около 4,5 тысячи верующих. По предварительной информации, священная литургия начнется в 13:00, после чего прихожане отправятся в Киево-Печерскую лавру», — говорится в сообщении.

В настоящее время в столице во время крестного хода не зафиксированы грубые нарушения правопорядка.

«По словам начальника ГУНП в г. Киеве Андрея Крищенко, столичной полицией не зафиксировано никаких грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время в милицию не поступало сообщений об обнаружении взрывоопасных и других подозрительных предметов», — отмечается в материале.

Подчеркивается, что украинские правоохранители в усиленном режиме обеспечивают охрану общественного порядка.