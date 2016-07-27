Полиция: В центре Киева 4,5 тыс. верующих, инцидентов пока не было
Киев, 27 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Киеве, на Владимирской горке, для участия в молебне за мир в Украине собрались до 4,5 тыс. человек. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В настоящее время на молебен на Владимирской горке собралось около 4,5 тысячи верующих. По предварительной информации, священная литургия начнется в 13:00, после чего прихожане отправятся в Киево-Печерскую лавру», — говорится в сообщении.
В настоящее время в столице во время крестного хода не зафиксированы грубые нарушения правопорядка.
«По словам начальника ГУНП в г. Киеве Андрея Крищенко, столичной полицией не зафиксировано никаких грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время в милицию не поступало сообщений об обнаружении взрывоопасных и других подозрительных предметов», — отмечается в материале.
Подчеркивается, что украинские правоохранители в усиленном режиме обеспечивают охрану общественного порядка.