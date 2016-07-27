Минск, 27 июля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. «Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали гражданина Российской Федерации, направлявшегося в Сирию», — сообщает 27 июля МВД постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Согласно официальному сообщению, утром 26 июля в Национальном аэропорту «Минск» был задержан житель Москвы, который под видом туриста планировал убыть в Турцию, а затем — на территорию Сирии «для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM ).

«По имеющимся данным, молодой человек 1989 года рождения, неработающий, русский по национальности, принял ислам (исповедовал его радикальную форму) и прошёл обучение в лагере по подготовке боевиков. Хорошо владеет холодным и огнестрельным оружием, а также боевыми видами единоборств», — проинформировало министерство.

В сообщении также сказано, что задержанный «потенциальный участник группировки ИГИЛ» (запрещена в России) прибыл в Минск на автомобиле из Москвы накануне и находился на территории Белоруссии менее суток. Вместе с тем, как отмечается, белорусские правоохранители проводят тщательную проверку на предмет его возможной деятельности по вербовке белорусов для боевых действий на стороне террористической группировки.

В пресс-релизе указывается, что «последователи этой запрещённой организации из России пытаются использовать Республику Беларусь как транзитную территорию для движения к местам боевых действий». «С учётом сложной ситуации в мире идёт планомерная работа по отслеживанию этих процессов. Налажено тесное взаимодействие с ГПК Беларуси, коллегами из управления по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации. Результатом такого сотрудничества стало, в том числе, и нынешнее задержание», — уточнили в ГУБОПиК МВД.

Сообщается, что в действиях фигуранта усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями 132 (Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников), 133 (Наемничество) УК Белоруссии. В МВД не исключили, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела к указанному гражданину «будет применена процедура высылки на родину, где его действия оценят согласно российскому законодательству».

Как передавало ИА REGNUM, о задержании гражданина РФ в минском аэропорту вечером 26 июля сообщило государственное телевидение Белоруссии со ссылкой на МВД. Посольство России в Белоруссии не комментирует факт задержания российского гражданина, российские правозащитные организации заняли такую же позицию.