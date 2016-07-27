Ереван, 27 июля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В столице Армении группа вооруженных людей захватила в заложники врачей «скорой помощи», которые вошли в здание для оказания медицинской помощи пострадавшим. Об этом, как передает Sputnik, сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Илья Репин. Хирург в операционном зале. 1888

«Этой ночью сообщалось, что на захваченной вооруженной группой территории полка есть еще 2 раненых, — отмечет он. — Правоохранительные органы призвали оказать им помощь и получили отказ. С призывом перевезти раненых в больницу обратились также родные».

При этом Агаронян добавил, что сотрудники правоохранительных органов обеспечили все необходимые условия для того, чтобы помочь пострадавшим.

«Однако когда врачи прибыли на место, их взяли в заложники», — отметил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

Напомним, перестрелка между сотрудниками полиции и членами вооруженной группы произошла в ночь на 27 июля. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2016 г. группа людей захватила одно из зданий полка ППС полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один страж порядка, четверо получили ранения.

Членами банды являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения и отставки президента. Впоследствии захватчики освободили заложников, но требований своих не изменили.

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