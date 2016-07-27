Ярославль, 27 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. 26 июля в Ярославской области запущена после реконструкции газораспределительная станция «Ананьино». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, ГРС в полной мере обеспечит газоснабжение Ярославского района и позволит продолжить газификацию его территории. Кроме того, теперь не будет ограничений и по подаче газа в областной центр.

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Общая пропускная способность газораспределительной станции составляет 183,0 тыс кубических метров в час. Она станет четвёртой ГРС, подающей газ в систему газораспределения Ярославля и Ярославского муниципального района. При вводе в эксплуатацию ГРС «Ананьино» появится возможность увеличить поставки газа потребителям Ярославской области и снять нагрузку с ГРС-2 «Ярославль», которая до сегодняшнего дня работала на 100% проектной производительности.

«В результате реконструкции ГРС «Ананьино» увеличена надежность газоснабжения, появилась возможность поставки новых объемов газа промышленным предприятиям и жителям области. Область стала более привлекательной для инвесторов. Это будет способствовать социально-экономической стабильности региона и придаст ему новый импульс развития», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области-директор департамента жилищно-коммунального комплекса Юрий Дударев.