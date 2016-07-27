Цхинвал, 27 июля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии на последнем заседании весенней сессии утвердил кандидатуру Беллу Плиеву в качестве главы ЦИК, таким образом, одобрив представление президента республики, который ранее рекомендовал Плиеву на эту должность.

ИА REGNUM Белла Плиева

Срок полномочий действующего состава ЦИК и его главы истекает в августе этого года.

По словам главы парламентского комитета по законодательству и законности Олеси Кочиевой, кандидатура Плиевой согласована на заседании комитета и получила положительное заключение.

Депутат напомнила, что согласно новым поправкам в законодательство глава ЦИК, его заместитель и секретарь комиссии теперь будут работать на постоянной профессиональной основе, и соответственно, уже не могут заниматься другой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. В настоящее время Белла Плиева также является директором цхинвальского медицинского училища.

Парламентарии также заполнили свою квоту в ЦИК и представили семь кандидатов, предложенных парламентскими партиями. Окончательный состав ЦИК будет сформирован после того, как президент представит свои семь кандидатур.