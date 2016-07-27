Москва, 27 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание оптимальных условий для развития отечественного рыболовства, внесло в Госдуму заксобрание Приморского края, передает корреспондент 27 июля.

Степан Колесников. Рыбак. 1921

Российские суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе Российской Федерации, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, могут неоднократно пересекать Государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля для прохода через территориальное море страны для перехода из одного района промысла в другой, следует из законопроекта. При этом им следует уведомлять пограничные органы о намерении пересечь Государственную границу и передавать в пограничные органы данные о своем местоположении. Особо оговаривается, что «проход через территориальное море должен быть непрерывным и быстрым».

Правила уведомления пограничных органов о намерении пересечь Государственную границу российскими судами, осуществляющими рыболовство в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе Российской Федерации, и правила передачи данных в пограничные органы о местоположении таких судов при проходе через территориальное море Российской Федерации устанавливаются правительством РФ.

По мнению авторов, изменения позволят сбалансировать интересы государства и бизнеса и создать предпосылки для развития отечественного рыболовства, а также сохранить и эффективно использовать водные биологические ресурсы.

Парламентарии отмечают, что сейчас не урегулирован вопрос пересечения госграницы для прохода через территориальное море Российской Федерации рыбопромысловыми судами, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, при переходе из районов промысла в Охотском море в промысловые районы Северных Курильских островов, Восточной Камчатки и Берингова моря. Рыбопромысловые суда не имеют возможности прохода через Первый Курильский пролив и вынуждены следовать через Четвертый Курильский пролив, обеспокоены депутаты.

Расстояние, пройденное судами через Первый Курильский пролив от входа в территориальные воды Российской Федерации в Охотском море и до выхода из них в Тихом океане, равно 29 милям, при проходе через Четвертый Курильский пролив в обход островов Шумшу, Атласова и Парамушир за пределами территориальных вод составляет 230 миль, указали они.

Только за первое полугодие 2015 года суда рыбопромысловых компаний Приморского края вынуждены были проделать этот путь 59 раз. Финансовые потери компаний составляют более 30 млн рублей только эксплуатационных затрат на проход Четвертым Курильским проливом, а также около 11 млн рублей упущенной выгоды в связи с непроизводительными затратами, приводят данные законодатели.