Киев, 27 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Сегодня утром, 27 июля, в центре Киеве на время проведения крестного хода правоохранители полностью перекрыли движение для всех видов транспорта, закрыта и станция метро «Арсенальная» возле Киево-Печерской Лавры. У Владимирской горки установлено несколько десятков рамок металлоискателей, также несут дежурство кинологи с собаками, полиция, нацгвардейцы, сотрудники СБУ и медики. Всего для охраны общественного порядка задействовано до 6 тыс украинских силовиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе. Фрагмент 1861

Власти заявляют, что пошли на такие беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Напомним, вчера, 26 июля в Киево-Святошинском районе столицы кинологи обнаружили две боевые гранаты и муляжи мин на маршруте крестного хода УПЦ.

По данным пресс-службы местной полиции, в центре Киева на Владимирской горке по состоянию на 10:00 находилось около 700 участников крестного хода, еще около 800 человек двигалось автобусами к Европейской площади. В местах проведения мероприятий также используются ручные металлоискатели.

«Чтобы исключить попадание оружия, взрывчатки и других опасных предметов в места скопления людей, все участники мероприятий будут проходить через эти рамки, при этом правоохранители будут осматривать вещи прихожан и проверять документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.

Киевская полиция призывает участников молебна соблюдать требования действующего законодательства, немедленно обращаться к правоохранителям при обнаружении подозрительных предметов или граждан, а также способствовать правоохранителям в выполнении возложенных задач по обеспечению правопорядка и публичной безопасности.

Кроме того, на усиленный режим работы перешли киевские медики. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в столице созданы две оперативные площадки по оказанию медицинской помощи. В частности, машины «скорой помощи» уже дежурят на всем маршруте следования крестного хода. Задействованы все больницы, они работают в усиленном режиме.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко заверил, что на Владимирскую горку в Киеве, где участники крестного хода проведут молебен за мир на Украине, силовики будут пропускать граждан других государств. «Мы будем проверять всех. На мирное собрание у нас имеют право граждане Украины. Но мы будем проверять всех, если это будут женщины, дети — граждане другого государства, и они не будут вызывать никаких сомнений в их намерениях, то они также будут принимать участие в религиозных мероприятиях», — уточнил Крищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «иностранцы» не будут допущены к молебну.

«Доступ к Владимирской горке будет производиться через контроль безопасности, который будет включать более 20 рамок металлоискателей. Кроме того, будет проводиться личный досмотр сумок и рюкзаков, чтобы избежать проникновение к месту молебна оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, будет производиться личностный контроль. Граждане Украины имеют право на свободное собрание, а граждане других стран — нет. Мы не хотим, чтобы из молебна сделали провокацию», — добавил Аваков.