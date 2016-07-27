Якутск, 27 июля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. С октября 2016 года в Якутске планируется увеличение стоимость проезда в общественном транспорте на 5 рублей. Горожане восприняли эту новость с возмущением и уже собираются выйти на акцию протеста, готовят петицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Люди считают рост цены за проезд необоснованным и требуют заменить маршрутки ПАЗ на полноценные автобусы, а также организовать движение городского общественного транспорта по расписанию.

kuzrab.ru Коррупция

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В регулирующем стоимость проезда в городском транспорте департаменте экономики администрации Якутска комментировать грядущее повышение цен отказались, объяснив это тем, что параметры вводимой дифференцированной оплаты проезда пока окончательно не просчитаны.

Однако News.Ykt.ru сообщает о том, что после введения изменений разовый проезд в автобусе за наличный расчет составит 25 рублей, по транспортной карте — 22−23 рубля, а по новой карте с ограниченным сроком действия — от 16 до 20 рублей. Из сообщения регионального СМИ следует, что неиспользованные за 40 дней поездки будут сгорать. Это вызвало возмущение горожан, многие из которых в комментариях к этой информации и блогах высказывают предположения, что именно на неиспользованных поездках и хочет заработать горадминистрация.

Люди также недовольны, что за высокую плату по-прежнему будут передвигаться по городу в грязных и не комфортабельных автобусах, которые работают не по расписанию. Подозрения жителей города вызвала и новая транспортная карта, обслуживать которую, как полагают блогеры, будет «Алмазэргиенбанк».

«Налицо коррупционный сговор с этими картами. То есть положив хотя бы рубль на транспортную карту, вы кладёте его в банк на счет «до востребования», на который не начисляются проценты. При этом вы увеличиваете капитализацию самого банка. Тут надо бы натравить УФАС», — пишет в блоге житель Якутска, по мнению которого в «Алмазэргиентбанке» сидят аффилированные лица из руководства республики и МО г. Якутск. Горожане также сомневаются, что «Алмазэргиенбанк» будет оперативно справляться с обслуживанием карт и потоком их держателей.

Люди предлагают прежде, чем повышать цены, поднять зарплаты, и напоминают, что ПАЗы ездят на газу — то есть топливная составляющая при формировании цены проезда не велика. «Мы не довольны!», — заявляют горожане в комментариях к новости о повышении проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии выросли тарифы на речные перевозки, которыми активно пользуются жители республики. За проезд на некоторых направлениях якутяне теперь платят на 5−12% больше.